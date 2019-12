Landgericht in Bonn : 61-Jähriger nach Unfall mit betrunkenem „Bären“ verurteilt

Landgericht in Bonn

Ein Mann in einem Bärenkostüm. (Symbolfoto). Foto: dpa

Bonn Nach einem Unfall mit einem betrunkenen Karnevalisten in einem Braunbären-Kostüm wurde am Montag ein 61-Jähriger vor dem Bonner Landgericht verurteilt. Der angefahrene Karnevalist lag fast zwei Monate im Koma und muss bis heute von seinen Eltern betreut werden.

Nach einem Unfall mit einem betrunkenen Karnevalisten in einem Braunbären-Kostüm ist ein Autofahrer zur Zahlung von Schmerzensgeld verurteilt worden. Der 61-Jährige müsse 6000 Euro an den Kläger zahlen, teilte ein Sprecher des Landgerichts Bonn am Montag mit. Hinzu komme, dass er Folgekosten des Unfalls zu 25 Prozent zu tragen habe.