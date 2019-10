Fridays for Future und Greenpeace : 500 Teilnehmer bei Demonstration in Bonn erwartet

Foto: Meike Böschemeyer Demonstranten von Fridays for Future.

Aus Anlass des Weltspartags ist am Mittwoch eine Protestaktion vor der Filiale der Sparkasse am Friedensplatz in Bonn angekündigt. Beteiligen werden sich die Gruppen Fridays for Future und Greenpeace, die bis zu 500 Teilnehmende erwarten. Die Aktion folgt einem Aufruf der Organisation „urgewald“ und ist Teil von deutschlandweiten Protesten in insgesamt 32 Städten.

Julia Burghardt (23) von Fridays for Future Bonn sagt: „Sparkassen finanzieren indirekt den Braunkohleabbau und damit die Abholzung von Wäldern mit. Von den Sparkassen hätten wir mehr Verantwortungsbewusstsein erwartet.“ Urgewald-Recherchen zeigen laut Burghardt, dass die Sparkassen-Gruppe Kohlekonzerne unterstütze, die die Klimakrise verschärfen – zum Beispiel RWE oder Glencore.