Mit 2,2 Promille in Duisdorf unterwegs : 50-Jähriger muss seinen Führerschein abgeben

Mit 2,2 Promille in Duisdorf unterwegs

Bonn Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei in Duisdorf einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Bei der durchgeführten Kontrolle hatte der Mann große Probleme sich auf den Beinen zu halten.

Gegen 1.45 Uhr war am Sonntag ein 50-Jähriger Mann auf der Rochusstraße in Fahrtrichtung Alfter unterwegs. Zeugen beobachteten, wie der Mann offensichtlich angetrunken in sein Auto gestiegen war. Sofort wurde die Polizei alarmiert.