Haltestelle Bonn-West : 45-Jährige gerät in Bonn zwischen Bahn und Bahnsteig

45-Jährige gerät in Bonn zwischen Bahn und Bahnsteig

Eine Frau ist am Dienstag mit einem Bein zwischen Bahn und Steig geraten (Symbolbild). Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Eine 45-Jährige ist am Dienstag zu einer Bahn der Linie 16 an der Haltestelle Bonn-West geeilt. Doch da die Bahn bereits angefahren war, geriet sie mit einem Bein zwischen Bahn und Bahnsteig und erlitt Schnittverletzungen.

Weil eine 45-jährige Frau am Dienstag zu spät dran war, gab es einen Rettungseinsatz in Bonn: Wie die Polizei und die Stadtwerke Bonn (SWB) auf GA-Anfrage mitteilten, war die Frau gegen 10.35 Uhr zu einer bereits anfahrenden Bahn der Linie 16 an der Haltestelle Bonn-West geeilt. Die Türen waren SWB-Sprecherin Veronika John zufolge schon geschlossen, die Passagiere ein- und ausgestiegen. Die Bahn sollte entsprechend gerade losfahren.