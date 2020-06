Messerstecherei in Bonner Quantiusstraße : 39-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt

Messerstecherei in Bonner Quantiusstraße

Freitagnacht gab es in Bonn eine Messerstecherei im Bereich der Quantiusstraße. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Freitagnacht kam es im Bereich der Quantiusstraße zu einer Messerstecherei. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Gegen einen 39-Jährigen wurde nun Haftbefehl erlassen.

Am späten Freitagabend rückte die Bonner Polizei zu einer Messerstecherei aus. Ein 39-Jähriger attackierte in der Nähe des Bonner Hauptbahnhofes einen Mann. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, die Anklage lautet: versuchter Mord. Derzeit befindet sich der 39-Jährige noch im Krankenhaus. Der verletzte 32-Jährige und sein 19-jähriger Begleiter, die vorläufig festgenommen wurden, konnten nach Angabe der Polizei wieder entlassen werden.

Wie die Polizei mitteilt, hielt sich ein 32-Jähriger zusammen mit seinem 19-jährigen Bekannten gegen 20.50 Uhr an einer Rampe im Bereich einer Hotelanlage auf der Prinz-Albert-Straße auf. Ein 39-Jähriger stieß dazu und attackierte den 32-Jährigen unvermittelt mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers.

Zusammen mit seinem Begleiter floh der verletzte Mann in Richtung Quantiusstraße in die Waschräume eines Restaurants. Doch der 39-Jährige folgte den beiden und stach nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Toilettenanlage erneut auf den 32-Jährigen ein. Mit einem Feuerlöscher habe der 19-Jährige den Angreifer daraufhin attackiert, um anschließend ebenfalls mit einem Messer auf ihn einzustechen.