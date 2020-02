Prozess vor dem Landgericht : 37-jähriger Bonner schlägt Ex-Freundin mit Schirm

Bonn Ein 37-jähriger Bonner ist vor dem Bonner Landgericht wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Er soll seine Ex-Freundin mit einem Schirm geschlagen haben.

Am 19. September 2017 saß die Frau wohl mit einer Freundin auf einer Parkbank in Tannenbusch. Als ihr Verflossener sie dort sitzen sah, soll er auf sie zu gegangen sein und sie laut angeschrien haben. Dabei trug er einen großen schweren Regenschirm mit sich, den er benutzte, um auf die Frau einzuschlagen. Weil sich die Angegriffene beim Aufstehen leicht drehte, traf er die 38-Jährige seitlich am Oberkörper.

Der Angeklagte ist einschlägig vorbestraft, seine Akte enthält insgesamt 15 Einträge. Und offenbar war der Angriff auf seine Ex auch nicht der erste: Es soll bereits zuvor eine Attacke mit einer Krücke gegeben haben, bei der die Frau eine Verletzung an der Milz erlitten haben soll. Wegen einer noch weiter zurückliegenden Tat, war der Mann bereits zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten verurteilt worden: Am 17. Juli musste er sich ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Bonner Amtsgericht verantworten – eine der Geschädigten war auch in diesem Fall die 38-Jährige.