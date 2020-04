Polizei sucht mutmaßliche Täter : 36-Jähriger am Bertha-von-Suttner-Platz beraubt

36-Jähriger am Bertha-von-Suttner-Platz beraubt

Bonn Am frühen Mittwochmorgen ist ein 36-Jähriger vermutlich von drei bisher unbekannten Männern beraubt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.

Am Mittwochmorgen gegen 5.10 Uhr ist nach Angaben der Polizei Bonn ein 36-jähriger Fußgänger in einem Durchgang von der Straße „Am Marthashof“ in Richtung Bertha-von-Suttner-Platz von vermutlich drei jungen Männern attackiert und anschließend ausgeraubt worden. Nach Angaben des 36-Jährigen wurde ihm seine Geldbörse mit Bargeld gestohlen.