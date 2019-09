Buntes Programm in der City : 3. Bonn Festival und 10. Nacht der Jugendkultur gestartet

Das Bonn Festival geht in die dritte Runde. Am Festival beteiligen sich neun Bonner Veranstalter und ermöglichen den Besucher ein „Location Hopping“ zwischen Bars und Clubs.

Ein kleiner Stolperstart vorab: Die Konzerte am Veranstaltungsort Rheinbühne LOOP!LOOP!, Oxfordstraße 20-22, wurden kurzfristig aufgrund eines Wasserschadens abgesagt. Das vermelden die Betreiber auf der Homepage. Die Tickets können für die Veranstaltung entweder zurück gegeben, oder in einer anderen Locations verwendet werden. Beim Doppelkonzert mit Clara Clasen und Simon und Ingo gibt es einen Locationwechsel. Das Konzert fand am Samstag in die Lutherkirche statt.

Für das Bonn Festival hat Veranstalterin Maria Hülsmann zwei Tipps: Zunächst empfiehlt sie das Konzert ihrer Schwester Julia Hülsmann. Die Jazzpianist tritt ab 20 Uhr in der Fabrik45, Hochstadenring 45, auf. Zwischendurch gibt es hier noch ein weiteres Highlight. „Wir haben extra aus Kolumbien Musiker eingeflogen, die Pop und Jazz spielen“, sagt Hülsmann. Richtig krachen soll es laut der Veranstalterin auch im Namenlos, Bornheimer Straße 20-22. Dort treten „Carousel of Queers“ auf. Die drei Drag-Queens Eddie Cheeks, Fabio Nolting und Loreley Rivers sollen die Gäste mit auf eine bunte, laute und schrille Reise durch die Jahrzehnte nehmen. Etwas später, also um 22 Uhr, öffnet das Brückenforum seine Pforten. Hier soll die Kult-Partyreihe „Time after Time“ aus dem Untergrund den Gästen eine lange Partynacht bescheren. Kurzentschlossene haben noch die Möglichkeit, Karten an der Abendkasse zu kaufen, wie Maria Hülsmann berichtet. „Die Besucher können zwischen dem Abendkassenticket und dem Partyticket wählen.“ Das reguläre Abendkassenticket ist für Kurzentschlossene gedacht und kostet 13 Euro. „Es kann in jeder Location an der Kasse eworben werden.“ Wer es erst ab 22.30 auf das Festival schafft, kann sich an den Abendkassen außerdem noch ein Party Ticket kaufen. Das kostet dann nur noch sechs Euro.