Urteil am Bonner Landgericht : 28-Jähriger hatte Sex mit 14-Jähriger

Bonn Wegen sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen wurde ein 28-jähriger Mann vor dem Bonner Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Die Beziehung der beiden dauerte mehrere Monate.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Leif Kubik

Er habe ihr die Kindheit geraubt, zitierte der Vorsitzende Richter Wolfgang Schmitz-Justen das Opfer. Ein zum Tatzeitpunkt 28-jähriger Mann unterhielt eine mehrmonatige Beziehung zu einem 14-jährigen Mädchen, in deren Verlauf es auch wiederholt zu Sex kam; mindestens in einem Fall gegen den erkennbaren Willen der Minderjährigen. Wegen sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen wurde der Mann nun vor dem Bonner Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Sexuelle Beziehungen Volljähriger zu Jugendlichen ab 14 Jahren sind nicht per se strafbar. Nur, wer die aus Unerfahrenheit resultierende fehlende Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung des oder der Minderjährigen ausnutzt, kann überhaupt belangt werden. Aber genau das sah das Gericht in dem vorliegenden Fall als gegeben an.

Eltern sprachen ein Kontaktverbot aus

Es war am 9. Februar vor zwei Jahren: Der nun Verurteilte begegnete am Bonner Stadthaus einem jungen Mädchen. Nach einem kurzen Gespräch fragte der Mann nach dessen Handynummer. Obwohl sie ihn wohl nicht unsympathisch fand, gab sie ihm diese zunächst nicht. Sie sei doch gerade erst vor wenigen Tagen 14 Jahre alt geworden, begründete sie die Ablehnung. Daraufhin gab der doppelt so alte junge Mann ihr einen Zettel mit seiner Nummer.

Einige Tage später meldete sich das Mädchen dann per Whatsapp bei ihm und es begann eine längere Kommunikation an deren Ende ein erneutes Treffen stand. „Dann nahm das Unheil seinen Lauf“, kommentierte Schmitz-Justen. Man fuhr gemeinsam zur Wohnung des Mannes, wo es schnell zum Geschlechtsverkehr kam. Kommentarlos habe der Verurteilte dort einfach das Bett ausgeklappt. Auch, wenn das, was nun folgte, nicht direkt gegen den Willen des Opfers geschah, so habe der Mann doch erkennen müssen, dass ihm das Mädchen aus Unerfahrenheit nichts entgegenzusetzen hatte. Sexuell sei sie damals komplett unbedarft gewesen.

Es folgte eine Beziehung, in deren Verlauf es dann während mehrerer Monate mindestens zweimal zu weiteren Sexualkontakten kam. Als sie ihn schließlich beim letzten Mal aufforderte, aufzuhören, widersetzte er sich zudem ihrem Willen. Weil sie sich zwischenzeitlich einer Freundin anvertraut hatte, erfuhren die Eltern des Mädchens über Umwege von der Beziehung ihrer Tochter zu dem doppelt so alten Mann. Über die Ortungs-App des Mobiltelefons erfuhren sie dessen Adresse und sprachen ein Kontaktverbot aus.