Staatsanwaltschaft Bonn ermittelt : 20-Jähriger in Bonn lebensgefährlich verletzt

Foto: Nicolas Ottersbach Am Donnerstagabend kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in Bonn (Archivbild).

Bonn In Bonn hat es am Donnerstagabend am Bertha-von-Suttner-Platz eine gewalttätige Auseinandersetzung zweier Gruppen gegeben. Dabei ist ein 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Die Bonner Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen. Am Donnerstagabend kam es in Bonn am Bertha-von-Suttner-Platz zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mehrerer Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Gegen 22.50 Uhr meldeten Anrufer der Polizei einen Streit zweier Kleingruppen. Die Auseinandersetzung soll vor einem Hotel begonnen haben.

Nach Eintreffen mehrerer Polizisten wurden drei Verletzte angetroffen, die vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden mussten. Ein 20-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt, ein 16- und ein 19-Jähriger kamen nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Zu den Hintergründen konnte die Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag noch keine Angaben machen. Die Spurensicherung, Befragungen von Zeugen und Vernehmungen der Tatverdächtigen stünden nun an. Fest steht, dass es sich um zwei „Kleingruppen“ handelt. Die Verletzungen der Beteiligten sollen teilweise mit Stichwaffen zugefügt worden sein.

Dem GA liegt ein Video vor, das mehrere Polizei- und Rettungsdienstfahrzeuge zeigt. Demzufolge verlagerte sich die Auseinandersetzung später vor eine Sparkasse. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft konnten drei Personen im Alter von 16 bis 20 vorläufig festgenommen werden.