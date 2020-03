Weitere Maßnahmen angekündigt : 17 neue Corona-Infizierte in Bonn - Zahl steigt auf 120

Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In Bonn haben sich mittlerweile 120 Menschen mit den Coronavirus infiziert. Das hat Oberbürgermeister Ashok Sridharan am Samstagabend mitgeteilt. Gleichzeitig kündigte er weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus an.

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist in Bonn auf 120 gestiegen. Dies hat Bonns Oberbürgermeister am Samstagabend via Twitter mitgeteilt. Am Freitagmittag lag die Zahl noch bei 103.

Wohl auch wegen dieses Anstiegs schwor das Stadtoberhaupt in seiner Twitter-Botschaft die Bonner auf mögliche härtere Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung von SaRS-CoV-2 ein: „Zuhausebleiben wegen des Coronavirus funktioniert noch nicht überall. Deshalb werde ich weitere Maßnahmen für Bonn in die Wege leiten“, twitterte Sridharan. Welche Maßnahmen das genau sein könnten, ließ der CDU-Politiker jedoch offen.

In Köln wurde zuletzt beschlossen, dass sich künftig nicht mehr als zwei Personen treffen dürfen. In Bonn liegt diese Maximalzahl aktuell noch bei zehn. Möglicherweise wird dies auch in Bonn schon bald weiter begrenzt. Am Sonntag will Sridharan eine weitere Pressekonferenz veranstalten. Es wird erwartet, dass dabei die neuen Maßnahmen bekannt gegeben weden.