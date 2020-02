Vorfall am Brassertufer : 17-Jähriger in Bonn zu Boden geschubst, geschlagen und beraubt

17-Jähriger in Bonn zu Boden geschubst, geschlagen und beraubt

Vorfall am Brassertufer

Am Brassertufer kommt es immer wieder zu Diebstahl-, Raub und Drogen-Delikten. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Am Donnerstagabend wurde ein 17-Jähriger von vermutlich zwei Jugendlichen zu Boden geschubst, geschlagen und beraubt. Die Verdächtigen sind der Polizei bereits wegen anderer Delikte bekannt.

Die Polizei hat am Donnerstagabend zwei verdächtige Jugendliche festgenommen und anschließend verhört. Die jungen Männer im Alter von 15 und 18 Jahren sollen am selben Abend gegen 20.20 Uhr am Brassertufer einem 17-Jährigen seine Baseball-Kappe und Sonnenbrille entwendet und ihn anschließend zu Boden geschubst, geschlagen und getreten haben. Dabei erlitt er leichte Verletzungen.