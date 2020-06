Polizei Mönchengladbach fahndet : 14-Jährige wird vermisst und könnte sich in Bonn aufhalten

Bonn/Mönchengladbach Eine 14-Jährige, die in einer Wohngruppe lebt, wird seit Freitagmorgen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise. Das Mädchen könnte sich möglicherweise in Bonn oder in Köln aufhalten.



Die Polizei Mönchengladbach fahndet derzeit nach einer 14-jährigen Vermissten und bittet die Bevölkerung dabei um Mithilfe. Da das Mädchen Kontakte in Bonn haben soll, ist es möglich, dass sie sich in dieser Region aufhält.

Die Vermisste wurde von Betreuern aus ihrer Wohngruppe zuletzt in der Nacht auf Freitag gegen 0.30 Uhr gesehen. Am frühen Morgen wurde dann festgestellt, dass das Mädchen die Wohngruppe verlassen hatte.

In der Vergangenheit habe die Vermisste suizidale Absichten geäußert, heißt es. Zudem könne eine Gefährdung durch fremde Personen nicht ausgeschlossen werden.

Als die 14-Jährige das letzte Mal aus selbigem Grund von der Polizei gesucht wurde, erkannte ein Passant sie in Bonn wieder. Dort wurde sie abgeholt und wieder in Obhut genommen.

Mit Einverständniserklärung der Eltern bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit, sie bei der Suche zu unterstützen. Die Vermisste hat eine sehr schmale Figur, ist 1,65 Meter groß und hat dunkelbraune Haare und braune Augen.

Die Vermisste soll neben Personen in Bonn auch soziale Kontakte nach Köln und Solingen haben.

Die Polizei bittet Menschen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, sich an die Rufnummer 02161-290 zu melden.