11.11. in Bonn und der Region : Hier feiern Bonner den Start der Karnevalssession

Bonn/Region Das Ende der närrischen Durststrecke ist in Sicht: Am Elften im Elften beginnt die neue Karnevalssession. Wer den 11.11. feiern will, muss nicht zwingend nach Köln. Wir zeigen, wo auch in Bonn gefeiert werden kann.

Sessionsstart auf dem Bonner Marktplatz

Der Bonner Marktplatz ist ab 11.11 Uhr Schauplatz für den Startschuss in die neue Session. Den Anfang machen Kanonenschläge, dann feiert der Festausschuss Bonner Karneval mit jeckem Programm.Teil des dreistündigen Bühnenprogramms: Die neuen Tollitäten werden vorgestellt, darunter das Bonner Prinzenpaar Prinz Richard I. und Bonna Katharina III, das Godesberger Prinzenpaar Prinz Harald I. und Godesia Gabriele, die neue Wäscherprinzessin Romina I., LiKüRa-Prinzessin Carina I. sowie Kinder-Prinz Leo I. und Kinder-Bonna Janina I.

Ort: Marktplatz, 53111 Bonn

Marktplatz, 53111 Bonn Zeit: Ab 10.30 Uhr

After-Markt-Fete im Zeughaus

Hier geht das Feiern weiter. Ab 12 Uhr übernehmen die Ehren-Garde der Stadt Bonn und der Vaterstädtische Verein das Kommando. Der Eintritt ist frei.

Ort: Zeughaus der Ehren-Garde, Budapester Straße 17, 53111 Bonn

Zeughaus der Ehren-Garde, Budapester Straße 17, 53111 Bonn Zeit: 12 Uhr

After-Job-Party im Brückenforum

Stillgestanden wird auch nicht auf der After-Job-Party im Brückenforum. Ab 15.45 Uhr spielt die Band Querbeat, ab 17.15 Uhr sind Cat Ballou auf der Bühne zu sehen, und ab 18 Uhr heißt es Bühne frei für Klüngelköpp. Für Partymusik sorgt im Anschluss DJ Nico Jansen vom Radio Bonn/Rhein-Sieg.

Ort: Brückenforum, Friedrich-Breuer-Straße 17, 53225 Bonn

Brückenforum, Friedrich-Breuer-Straße 17, 53225 Bonn Zeit: Ab 13.11 Uhr

Ab 13.11 Uhr Tickets: Karten sind erhältlich ab 18,80 Euro unter ga-bonn.de/tickets.

Traditions-Karnevalsparty im Anno Tubac

Das Anno Tubac feiert ab 11.11 Uhr des Start in den Karnval. Kostüme sind erwünscht. Der Eintritt ist frei.

Ort: Anno Tubac, Kölnstraße 47, 53111 Bonn

Anno Tubac, Kölnstraße 47, 53111 Bonn Zeit: Ab 11.11 Uhr

Feiern in der N8Schicht

Karnevalshits gepaart mit Musik aus den 80er und 90er Jahren verspricht die Bonner Discothek N8Schicht. Von 18.11 bis 19.11 Uhr gibt es Freibier.

Ort: Club N8schicht, Bornheimer Str. 20-22, 53111 Bonn

Club N8schicht, Bornheimer Str. 20-22, 53111 Bonn Zeit? Ab 18 Uhr

Ab 18 Uhr Karnevalsbeginn in Siegburg

Siegburg startet in die Karnevalssession schon am Sonntag, 10.11. Ab 11.11 Uhr finden sich die Karnevalsgesellen auf dem Siegburger Marktplatz ein und feiern, was das Zeug hält. Geleitet wird dieser Tag vom Siegburger Karnevalskomitee.

Ort: Marktplatz Siegburg

Marktplatz Siegburg Zeit: Sonntag, 10.11., ab 11.11 Uhr

Countdown in Kölle

Natürlich findet ein ausgewogenes Programm am traditionellen Heumarkt in Köln statt. Um 11.09 Uhr beginnt der langersehnte Countdown mit karnevalistischen Reden und daraufhin Live-Musik von den Karnevalslegenden Cat Ballou, Milijö, Kassalla, Brings, Bläck Fööss und vielen mehr. Wer eine gute Sicht haben möchte, sollte zeitig dort sein.