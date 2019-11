Technische Probleme in ganz NRW : Notrufnummer 110 in Bonn zeitweise nicht erreichbar

Am Mittwochmorgen kommt es in ganz NRW zu technischen Störungen bei der Notrufnummer 110 (Symbolbild). Foto: dpa/Z6068 Hans Wiedl

Bonn Der Notruf der Polizei in NRW war am Mittwochmorgen nur eingeschränkt erreichbar aufgrund einer technischen Störung. Auch in Bonn kam es zu Problemen - daraufhin wurde die Streifenwagenpräsenz erhöht.

Die Notrufnummer der Polizei 110 war am Mittwochmorgen wegen einer technischen Störung in mehreren Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen nur eingeschränkt erreichbar. Das teilte das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen mit. Die Polizei riet Betroffenen, sich in dringenden Fällen an die Notrufnummer der Feuerwehr 112 zu wenden.