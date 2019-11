Technische Probleme in ganz NRW : Ausfall des Notrufs 110 führte in Bonn zu Großeinsatz

Am Mittwochmorgen kam es in ganz NRW zu technischen Störungen bei der Notrufnummer 110 (Symbolbild). Foto: dpa/DPA

Bonn Der Notruf der Polizei in NRW war am Mittwochmorgen nur eingeschränkt erreichbar. Grund war eine technische Störung, die rund 50 Städte und Kreise betraf. Auch in Bonn kam es zu Problemen - daraufhin wurde die Streifenwagenpräsenz erhöht.

Wie rund 50 andere Städte und Kreise in NRW ist Bonn am Mittwoch von einer Störung des Polizeinotrufs betroffen gewesen. Zwischen 6 und 7.40 Uhr war die Leitstelle im Polizeipräsidium in Ramersdorf, zuständig auch für den westlichen Rhein-Sieg-Kreis, Königswinter und Bad Honnef, nicht über 110 erreichbar. Die Behörde löste einen Präsenzeinsatz aus, wie Sprecher Frank Piontek berichtete: 19 Streifenwagen wurden über das Zuständigkeitsgebiet verteilt, um Anlaufpunkte für Bürger zu schaffen. Beamte, deren Nachtschicht um 6 Uhr zu Ende gewesen wäre, mussten ihren Dienst deshalb verlängern.