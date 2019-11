Technische Probleme in ganz NRW : Störung bei Notrufnummer 110 in Bonn

Am Mittwochmorgen kommt es in ganz NRW zu technischen Störungen bei der Notrufnummer 110 (Symbolbild). Foto: dpa/Z6068 Hans Wiedl

Bonn Der Notruf der Polizei ist in NRW zurzeit nur eingeschränkt erreichbar aufgrund einer technischen Störung. Auch Bonn ist davon betroffen. Derzeit muss alternativ eine andere Nummer für Notfälle gewählt werden.

Die Notrufnummer der Polizei 110 ist am Mittwochmorgen wegen einer technischen Störung in mehreren Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen nur eingeschränkt erreichbar. Das teilte das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen mit. Die Polizei riet Betroffenen, sich in dringenden Fällen an die Notrufnummer der Feuerwehr 112 zu wenden.