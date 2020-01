Letzte Baulücken schließen sich : 1000 Quadratmeter großes Bürogebäude entsteht in Dransdorf

Dransdorf Eine der letzten Baulücken im Karree von Fraunhofer- und Justus-von-Liebig-Straße wird mit einem Neubau zwischen TÜV-Akademie und Univers-Reisen geschlossen. Ein dreigeschossiges Bürogebäude entsteht dort auf etwa 1000 Quadratmetern.

Etwa 400 Quadratmeter, die auch in zwei Einheiten teilbar wären, sind noch nicht vermietet. „Mit einer Fertigstellung rechnen wir gegen Ende des Jahres“, sagte Kemp, der davon ausgeht, im Januar 2021 mit seinen in der Nachbarschaft liegenden Firmen einziehen zu können. Dann wird voraussichtlich auch Monika Nürnberger aus ihrem Provisorium erlöst: Im Sommer letzten Jahres musste sie ihre „Monis Kantine“ für die Baustelle räumen und bewirtet nun ihre Stammkundschaft aus einem Imbisswagen heraus.

Schon einmal musste sie vor etwa fünf Jahren vom bewährten Standort an der Justus-von-Liebig-Straße in die Fraunhoferstraße umziehen. Damals machte sie einer Videothek Platz. Doch ihre Kantine hatte sich auch am neuen Ort schnell etabliert. Ihr jetziger provisorischer Stellplatz hat ihr jedoch erhebliche Umsatzeinbußen eingebracht. „Hier fehlen einfach genügend Parkplätze für meine Kundschaft“, sagt sie. Doch wenn alles gut läuft, wird auch sie in den Neubau einziehen können, für den im Erdgeschoss eine Kantine mit etwa 50 Plätzen vorgesehen ist.