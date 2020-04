Corona-Krise : Stadt Bonn sagt Pützchens Markt 2020 ab

Bonn Die Stadt Bonn sagt wegen der Corona-Pandemie den diesjährigen Pützchens Markt ab. Durch die Entscheidung will die Stadt allen Betroffenen frühzeitig Planungssicherheit geben. Das beliebte Volksfest, das jedes Jahr mehr als eine Million Menschen anlockt, sollte vom 11. bis zum 15. September steigen.

„Die Entscheidung, die ich nach einem Gespräch mit Bezirksbürgermeister Guido Déus getroffen habe, ist mir wirklich nicht leicht gefallen“, betont Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan. „Pützchens Markt ist das mit Abstand größte Event in Bonn und eine der beliebtesten Veranstaltungen im jährlichen Veranstaltungskalender der Stadt. Aber letztlich blieb uns keine andere Wahl, denn wir müssen die Menschen weiterhin schützen.“

Auch das für den 6. und 7. Juni geplante Museumsmeilenfest in Bonn wird ausfallen. Darauf haben sich das Forschungsmuseum Koenig, das Haus der Geschichte, das Kunstmuseum, die Bundeskunsthalle und das Deutsche Museum Bonn verständigt.

„Wir dürfen in unseren Anstrengungen nicht nachlassen, auch wenn mit der Öffnung der Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern seit Montag ein erster Schritt zurück zur Normalität gemacht worden ist“, sagt Sridharan. „Wir stehen weiterhin erst am Beginn der Pandemie, und es wird noch Monate dauern, bis sich unser Alltag wieder dem früher Gewohnten angenähert hat.“ Aufgrund der geöffneten Geschäfte sind nun wieder mehr Menschen in der Bonner Fußgängerzone unterwegs. Die Stadt bittet daher die Bürger, trotz der zusätzlichen Einkaufsmöglichkeiten weiterhin vorsichtig und umsichtig zu sein.