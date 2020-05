Bonner Immobilienmarkt : Preise für Wohnraum in der Stadt steigen weiter

Neue Bodenrichtwerte

Die Mitglieder des Gutachterausschusses beschließen zum 1. Januar die jeweils für einzelne Bereiche geltenden Bodenrichtwerte zur Orientierung. Das unabhängige Gremium richtet sich dabei nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches und der Gutachterausschussverordnung. Bei dem Wert handelt es sich um den durchschnittlichen Lagewert des Bodens innerhalb eines Gebietes (Bodenrichtwertzone), das nach seinem Entwicklungszustand sowie der Nutzung weitgehend übereinstimmt. So beträgt der Bodenrichtwert für Einfamilienhausgrundstücke mit einer Größe von 300 Quadratmetern in der Bonner Südstadt pro Quadratmeter derzeit 930 Euro. Im Duisdorfer Oberdorf sind es dagegen – bei Flächen von jeweils 500 Quadratmetern – 590 Euro pro Quadratmeter und in der Elsa-Brändström-Straße in Beuel entsprechend 670 Euro. In Bad Godesberg Am Stadtwald gelten durchschnittliche Werte von jeweils 730 Euro bei Durchschnittsflächen von 800 Quadratmetern. Der vollständige Grundstücksmarktbericht 2020 steht für Interessierte zum kostenlosen Download im Internet zur Verfügung. Die Adresse der Internetseite ist www.boris.nrw.de.