Mit Hubschrauber und Hunden : Polizei sucht in der Rheinaue nach verschwundener Frau

Mit einem großen Aufgebot an Einsatzkräften hat die Polizei am Mittwochabend in der Rheinaue nach der 19-Jährigen gesucht. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Mit mehreren Einsatzkräften, einem Hubschrauber und Hunden hat die Polizei am Mittwoch nach einer 19-Jährigen in der Rheinaue gesucht. Dort war sie am Nachmittag mit einem Verwandten unterwegs und danach verschwunden.



