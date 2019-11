Lengsdorf. : Polizei prüft Hinweise nach Sexualdelikt

Lengsdorf Ein Unbekannter attackierte am Freitagvormittag eine 19-Jährige in Lengsdorf. Die Bonner Polizei geht nun den ersten Hinweisen nach.

Nachdem eine 19-Jährige am Freitag Opfer einer sexuellen Attacke in Lengsdorf geworden ist, geht die Bonner Polizei ersten Hinweisen nach. Um welche Hinweise es sich dabei genau handelt, konnte ein Sprecher der Polizei dem GA noch nicht sagen.

Der Angriff auf die junge Frau ereignete sich am Freitagvormittag im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses an der Straße „In der Grächt“. Die 19-Jährige hielt sich laut Polizei dort auf, als sie gegen 10 Uhr einen unbekannten Mann wahrnahm, der aus dem Treppenhaus unterwegs in Richtung Tiefgarage war. Nach Aussage des Opfers habe der Unbekannte sie unvermittelt attackiert, auf sie eingeschlagen und zu Boden gedrückt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen berührte der Mann die junge Frau unsittlich und hielt ihr dabei den Mund zu, bis er plötzlich von ihr ab ließ und davon lief, vermutlich über das Treppenhaus.