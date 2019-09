Kuriose Entdeckung in Bonn : Polizei findet Auto zwischen A59 und Bahngleisen

Kuriose Entdeckung in Bonn

Bonn Die Bonner Polizei sucht aktuell nach dem Fahrer eines weißen Autos, das neben der A59 in Vilich-Müldorf abgestellt worden ist. Laut Polizei könne das Auto nur mit einem Kran von der Stelle entfernt werden.

Die Polizei in Bonn ist am Montagmorgen auf ein ungewöhnlich abgestelltes Auto aufmerksam geworden. Zeugen hätten gegen 7 Uhr ein Auto gemeldet, das neben der A59 stehe, so die Polizei. Da das Auto hinter der Schutzplanke steht und diese keine Schäden aufweise, geht die Polizei nicht von einem Unfall aus. Außerdem sei der Wagen abgeschlossen worden.