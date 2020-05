Selbstständige in Corona-Zeiten : Physiotherapiepraxis in Bonn kämpft um das Überleben

Physiotherapiepraxis in Bonn kämpft um das Überleben

Selbstständige in Corona-Zeiten

Anna Wolska hofft, dass sie bald wieder mehr Patienten in ihrer Physiopraxis in der Bonner Südstadt begrüßen darf. Foto: Susanne Wächter

Bonn Das Corona-Virus hat den Alltag von Anna Wolska aufgewühlt. 2019 hatte sie ihre Physiotherapiepraxis in der Südstadt in Bonn eröffnet. Jetzt hat sie hier 70 Prozent weniger Einnahmen.

Langsam kämpft sich Anna Wolska zurück ins Geschäftsleben. Erst im vergangenen Jahr hatte sie ihre Physiotherapiepraxis mit auf Gesundheit ausgerichteten Fitnesskursen in der Südstadt eröffnet. „Ich war gerade dabei, richtig gut durchzustarten“, sagt sie.

Doch dann kam das Coronavirus. Geschäfte, Kneipen, auch Fitnessstudios mussten schließen. Wolska durfte ihre Räume an der Joachimstraße nicht mehr öffnen. Die finanziellen Einbußen seien enorm. Im physiotherapeutischen Bereich verzeichnet sie weit mehr als 70 Prozent Einnahmeausfälle, im Sportbereich seien 30 Prozent ihrer Einnahmen weggebrochen.

Land und Bund verhandeln über Bedingungen für Selbständige

Wolska beantragte die Soforthilfe über das Land NRW und bekam sie. 9000 Euro sind es. Doch so sehr sie sich anfangs über die finanzielle Hilfe freute, so unsicher ist sie nun, weil das Land die Bedingungen verändert habe. Anfangs hieß es, dass Bezieher das Geld auch für Lebenshaltungskosten verwendet dürfen, weil Solo-Selbstständige sich ihr Gehalt selbst auszahlen. Nun heißt auf der Internetseite zum Antrag, mit dem Geld dürften ausschließlich die Betriebskosten gedeckt werden.

Das sind die Vorgaben des Bundes, an die sich auch die Landesregierung zu halten hat. Land und Bund verhandeln deshalb seit Wochen. Eine Einigung ist noch nicht in Sicht. Das NRW-Wirtschaftsministerium favorisiert eine Lösung, die vorsieht, dass Solo-Selbstständige sich entscheiden können, ob sie die Grundsicherung, also Hartz IV, beantragen oder die Soforthilfe mit 9000 Euro, um damit auch private Lebenshaltungskosten decken zu können.