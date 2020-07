Betrüger verschicken „Phishing“-Nachrichten : Bonnerin macht Betrugsversuch bei Instagram öffentlich

View this post on Instagram

#instagramscammers Dass man in den Direktnachrichten plumpe Anmachsprüche & (gefährliche) Links von Bots sowie Fake Accounts zugesendet bekommt, ist ein unschönes Phänomen. Doch die meisten von uns wissen schon damit umzugehen: 1. Anfrage löschen 2. Account als „Spam“ melden 3. Account blockieren ABER was passiert, wenn ein offensichtlicher Betrugsfall vorliegt? Richtet man sich dann direkt an die @polizei.rheinlandpfalz oder @karriere.polizei.nrw (wobei warum steht bei denen aus NRW Karriere?!) oder an die @verbraucherzentrale.nrw? Vermutlich, denn im Hilfe-Center kommt man derzeit leider NICHT WEIT auf @instagram! Den konkreten Fall, in dem Betrüger vorgeben #Instagram zu sein und dafür Instagram kopieren, den findet man leider nicht. Generell kann man Dritten nicht offiziell helfen, es sei denn es sind die eigenen Kinder. Das mag auch seine Gründe haben, aber so kann ich als Zeugin (potenziellen) Opfern nicht schnell genug, eigentlich GAR nicht, helfen! Den aktuellen Betrugsfall kannst du dir als Screenshots durchlesen indem du oben in meinem Bild zur Seite swipest. Ein Account gibt an vom Instagram Verification-Team zu sein und bittet dich/mich „erneut“ ein Formular auszufüllen. Hinter dem Link versteckt sich eine gut gemachte Kopie der Instagram-Seite. Und hier kommt der Betrug, der dazu führt, dass man: 💥 Dein E-Mail-Postfach hacken wird 💥 Dein Instagram-Profil gehackt wird & du es vermutlich nie wieder zurück bekommst (inklusive E-Mail-Postfach mit deinen privaten und/oder beruflichen Daten!!!) Warum mache ich den Post? Um dir zu sagen: 1. Gib NIEMALS irgendwem eines deiner Passwörter! Nie! (Außer wenn du sichergestellt hast, dass es sich um die echte Login-Seite handelt = einzige Ausnahme!) 2. Prüfe, ob die Webseite rechtmäßig ist! (Hier lagen mehrere Indizien vor, dass es nicht das Original ist) 3. Informiere dich oder überlege ausführlich, ob die dir erklärte Vorgehensweise begründet & „wahr“ ist. Ich fänds ja schon toll wenn „die Medien“ mal über solche Fälle berichten! Ich hatte in den letzten Wochen so viele Hack-Fälle in meinem engeren Umfeld! Die können gern alle persönlich berichten. (Wobei ich in deren Fall nicht weiß wie es dazu kam)