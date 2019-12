Verkehr in Bonn : NRW-Minister lehnt Radschnellweg am Tausendfüßler ab

Bonn Für den Neubau des Tausenfüßlers in Bonn wünscht sich die Stadt Bonn einen Radschnellweg. Doch NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst stellt diesen nun in Frage und hält die Studie der Stadt dazu für unzureichend.

Den Bau eines Radwegs im Zuge des Tausendfüßler-Neubaus lehnt NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst ab. In einem Brief an den Bonner Landtagsabgeordneten Guido Déus (beide CDU) schreibt er: „Eine Verzögerung des Ersatzneubaus des Tausendfüßlers durch eine gemeinsame Planung muss mit Blick auf den Zustand des Brückenbauwerks unter allen Umständen vermieden werden.“ In dem Brief, der dem General-Anzeiger vorliegt, äußert sich Wüst auch zur Machbarkeitsstudie und der Wirtschaftlichkeitsanalyse, die die Stadt Bonn im Juni vergangenen Jahres in Düsseldorf vorgestellt habe und den aus seiner Sicht damit verbundenen Problemen.