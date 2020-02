Bonner Unfallstatistik für 2019 : Mehr Verkehrsunfälle, aber weniger Schwerverletzte

BONN Immer mehr Senioren verunglücken auf den Straßen in Bonn und Teilen der Region. Das wird Auswirkungen auf die Präventionsarbeit der Polizei haben. Die Bonner Behörde hat am Dienstag ihre Unfallstatistik für 2019 vorgestellt.

Es ist eine gemischte Statistik, die die Bonner Polizei am Dienstagmorgen für Bonn, Bad Honnef, Königswinter und den linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis vorgestellt hat. Zwar gab es 2019 weniger Schwerverletzte und weniger verunglückte Motorradfahrer als im Jahr zuvor. Auch Kinder und junge Erwachsene waren im vergangenen Jahr seltener in Unfälle verwickelt als noch 2018.

Doch es folgte ein Aber: Insgesamt verzeichnete die Bonner Polizei mit 17263 Unfällen 117 mehr als 2018. Außerdem stieg die Zahl der verunglückten Senioren deutlich - um 14,4 Prozent - an, und zwar von 291 auf 333. 62 davon wurden schwer (2018: 55), 268 (2018: 231) leicht verletzt. Darüber hinaus kamen im vergangenen Jahr drei Über-65-Jährige auf den Straßen in Bonn und der Region ums Leben. Wie es zu dem Anstieg kommen kann, ist noch nicht klar.

„Wir befinden uns derzeit in der Analyse“, sagte Polizeipräsidentin Ursula Brohl-Sowa. Ein möglicher Erklärungsansatz: Senioren bleiben Heute länger aktiv – und damit mobil – als in der Vergangenheit. Generell aber hätten sich bislang keine Auffälligkeiten ergeben, ergänzte Gabriele Mälchers. „Wir ringen um Erklärungen“, sagte die Leiterin der Direktion Verkehr. Aber: Die Entwicklung werde „Auswirkungen auf unsere Präventionsarbeit haben“, so Brohl-Sowa.