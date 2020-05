Amtsgericht Bonn : Krankenpfleger belästigt 17-jährige Schülerpraktikantin in Wesselinger Krankenhaus

Bonn Das Amtsgericht Bonn hat einen früheren Krankenpfleger (29) wegen sexueller Belästigung einer Schülerpraktikantin zu einer Geldstrafe von 1350 Euro verurteilt.

Ein Krankenpfleger (29) soll sich im Juli 2017 an einer Patientin der Bonner Universitätsklinik vergangen haben, die noch nicht ganz aus der Narkose aufgewacht war. Ein gegen ihn laufendes Verfahren wegen besonders schwerer Nötigung einer widerstandsunfähigen Person wurde nun am Donnerstag von einem Bonner Amtsrichter gegen eine Geldzahlung an das Opfer eingestellt.

Der Eingriff war medizinische Routine: Am 28. Juli 2017 hatte sich eine Patientin auf dem Venusberg einer Magenspiegelung unterzogen. Wie meist in solchen Fällen üblich, fand die Untersuchung unter Vollnarkose statt. Die Nachwirkungen der Betäubung soll der Krankenpfleger ausgenutzt haben, um der damals 40-jährigen Frau, die zwar bereits bei Bewusstsein, aber noch nicht bewegungsfähig gewesen sein soll, das OP-Hemd hochzuziehen und sie an Brust und Bauch zu berühren.

Der Krankenpfleger bestreitet den Vorwurf, verlor aber seinen Job auf dem Venusberg. Stattdessen arbeitete er nun am Dreifaltigkeitskrankenhaus in Wesseling, wo er am 25. Juli 2018 eine damals 17-jährige Schülerpraktikantin an deren erstem Einsatztag belästigte. Gleich mehrfach im Aufzug und in einem Schulungsraum berührte er die junge Frau oberhalb der Kleidung, aber in klar erkennbarer sexueller Absicht. Sexuelle Belästigung gilt in Deutschland erst seit 2016 als Straftat.