Spenden statt vernichten : Hier können Sie in Bonn Lebensmittel spenden

Bonn Zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel werfen die Deutschen pro Jahr weg. Mit einer Lebensmittelspende können Lebensmittel vor der Mülltonne bewahrt und an bedürftige Bonner verteilt werden.

Zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel werfen die Deutschen pro Jahr weg. Das geht aus einer Studie im Auftrag des Agrarministeriums hervor, die im September vorgestellt wurde . Nicht nur bei der Erzeugung und Verarbeitung, bei Großverbrauchern und im Handel fallen die Lebensmittelabfälle an, auch Privathaushalte produzieren eine erhebliche Menge: Verbraucher verursachen mit einem Anteil von 52 Prozent von allen Bereichen der Wertschöpfungskette die meisten Lebensmittelabfälle. Dabei können selbst Privathaushalte etwas aktiv gegen die Lebensmittelverschwendung tun: Mit einer Lebensmittelspende kann ein wichtiger Beitrag zur Lebensmittelrettung geleistet und gleichzeitig bedürftigen Menschen geholfen werden. Hier können Sie in Bonn und der Region Ihre Lebensmittel spenden:

Die Bonner Tafel

Die Tafeln der Arbeiterwohlfahrt Bonn/Rhein-Sieg

Auch die Tafeln in Bad Honnef, Hennef, Königswinter und Much nehmen Lebensmittelspenden aus Privathaushalten an. Wichtig ist dabei, dass die Lebensmittel noch verpackt sind und das Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht abgelaufen ist. Ansprechpartner sind die jeweiligen Tafelstellen:

Aktion Weihnachtskiste

Abgabeorte der Weihnachtskisten:

Food sharing

Die Organisation Foodsharing setzt sich in mehreren Städten aktiv gegen die Lebensmittelverschwendung in privaten Haushalten sowie kleinen und großen Betrieben ein. Durch unterschiedliche Aktionen machen die ehrenamtlichen Mitarbeiter auf die Verschwendung in der Gesellschaft aufmerksam und setzen sich gegen die Wegwerfmentalität ein. Die sogenannten Foodsharer holen überschüssige Lebensmittel bei kooperierenden Lebensmittelunternehmen ab und verteilen sie entweder an gemeinnützige Einrichtungen, an Privatpersonen oder legen sie in Fair-Teiler. Aber auch als Privatperson und Nicht-Mitglied kann man seine überschüssigen Lebensmittel anbieten oder sogar tauschen: