„Instagram Goes Print 2020“ : Instagram-Fotos werden zum Wandkalender über Bonn

„Instagram Goes Print 2020“

Der Bonner Wandkalender "Instagram Goes Print 2020" mit einem August-Fotomotiv von Sebastian Wirtz.

Bonn Der Wandkalender "Instagram Goes Print" zeigt Bonner Motive. Die Besonderheit: Die Fotos sind von Instagram-Nutzern gemacht worden.

Nicht immer müssen digital und analog in Konkurrenz zu einander stehen. Dass die Print-Medien auch bei der jungen Generation noch lange nicht abgeschrieben sind, zeigt der neue Kalender der Druckerei Brandt: #Bonn (sprich: Hashtag Bonn) lautet der Name des Kalenders, der in Zusammenarbeit mit dem "igersbonn", einem Profil der Social-Media-Plattform Instagram, entstand.