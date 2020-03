„Herr der Ringe“-Bühnenshow : Ein Hobbit singt im Beueler Brückenforum

Hobbit an der Gitarre: In den „Herr der Ringe“-Filmen spielt Billy Boyd die Figur Pippin. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Ein Ensemble hat im Brückenforum die Musik aus den „Herr der Ringe“-Filmen präsentiert. Hobbit-Darsteller Billy Boyd - aus den Kinoklassikern bekannt als „Pippin“ - war als Sänger und Sprecher mit dabei.



Hatte Billy Boyd gerade erzählt, die Gefährten des Rings hätten nach den Minen von Moria den Mirkwood, zu Deutsch Düsterwald, aufgesucht? Kenner von J.R.R. Tolkiens Fantasy-Epos „Der Herr der Ringe“ dürften verwundert die Stirn gerunzelt haben: Die Helden des Romans gehen nach Lothlórien zu Elfenherrscherin Galadriel – der Düsterwald ist ein Schauplatz in Tolkiens „Der kleine Hobbit“. Schauspieler Boyd müsste es besser wissen, er war schließlich dabei.

Kenner saßen am Freitagabend zur Genüge im Brückenforum, um das Konzert „Der Herr der Ringe und der Hobbit“ zu hören. Sprecher und Sänger war Boyd, der in der Verfilmung von Peter Jackson den Hobbit Pippin spielt. Außerdem mit dabei: die Philharmonie und der Chor des Auenlandes, Musiker des Staatlich Akademischen Symphonie-Orchesters der Republik Weißrussland, das Tolkien Ensemble und Tänzerinnen. Sie touren derzeit mit dem Programm durch Deutschland. Die Bühne des Brückenforums schien für so viele Menschen zu klein zu sein, sodass die Tänzerinnen an der Seite ein wenig untergingen.

Zu hören gab es viel Musik von Howard Shore aus den „Herr der Ringe“-Filmen und ein paar Songs aus der „Hobbit“-Verfilmung, aber auch Lieder, deren Texte im Buch stehen, was Besucherin Maike freute. Sie gehört zu besagten Kennern. „Ich lese den ;Herrn der Ringe’ alle zwei Jahre“, erzählte die Bonnerin. „Ich mag das schon, seit ich elf oder zwölf Jahre alt war.“ Besonders möge sie daran die Figuren, allen voran die Hobbits, aber auch die große Geschichte. „Es gibt Bücher, wenn man die liest, ist es wie nach Hause zu kommen.“ Sich nach Mittelerde zu versetzen gebe ihr ein „heimeliges Gefühl“.

Auch Ursula Ferjani und Günter Rüffer sehen sich als „ausgewachsene Tolkien-Fans“, haben alles gelesen, auch das sehr zähe Silmarillion. Bei den Büchern finde er den Hobbit besser als den „Herrn der Ringe“, bei den Filmen sei das andersherum, sagte er. Sie ist Deutschlehrerin im Ruhestand. „Ich habe den ,Herrn der Ringe’ mit meinen Schülern in der achten Klasse gelesen, das hat gut funktioniert.“ Begeistert war sie von Peter Jacksons „fantastischer Art, dieses Buch in einen Film zu verwandeln“. Die beiden hatten letztes Jahr auch in Neuseeland die einstigen Drehorte besucht. „Das war ein sehr ansprechender Ort.“

