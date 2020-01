Konrad-Adenauer-Damm : Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Bonn-Lengsdorf

Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Bonn-Lengsdorf

Auf dem Konrad-Adenauer-Damm hat es am Mittwochmittag einen Unfall gegeben. Foto: Matthias Kehrein

Lengsdorf Auf dem Konrad-Adenauer-Damm in Bonn hat es am Mittwochmittag einen Unfall gegeben. Zwei Autofahrer erlitten schwere Verletzungen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Bei einem Unfall mit zwei Autos auf dem Konrad-Adenauer-Damm haben am Mittwoch zwei 42 und 54 Jahre alte Autofahrer schwere Verletzungen erlitten, beide kamen in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich gegen 12.40 Uhr kurz vor der A565-Anschlussstelle Bonn-Hardtberg in Fahrtrichtung Bonn-Duisdorf. Die Polizei war vor Ort und hatte zur Unfallaufnahme die Straße ab der Einmündung von der Provinzialstraße gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.