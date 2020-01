Ein Leben für die Nachricht : Wie sich Eckart Roloff aus Röttgen dem Journalismus verschrieb

Eckhart Roloff hat sein ganzes Leben im Journalismus gearbeitet. Foto: Benjamin Westhoff

Röttgen Der Röttgener Eckart Roloff hat sich dem Journalismus verschrieben. Alles begann mit einer Zeitung für die eigene Familie. Später arbeitete er für verschiedene Medien und machte im Bundespresseamt die Medienschau für Kanzler Helmut Schmidt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Verena Düren

Eigentlich hatte Eckart Roloff zunächst kaum Berührungspunkte mit dem Journalismus: Als jüngster Sohn des Tuberkuloseforschers Wilhelm Roloff hatte er eher einen Bezug zur Medizin denn zum geschriebenen Wort, aber für ihn gab es immer nur das Schreiben: „Ich habe schon als kleines Kind für die Familie eine Zeitung gemacht, damals natürlich noch handschriftlich“, erzählt Roloff. „Später folgte die Schülerzeitung. Es ist einfach gut, wie viel man da ohne jedes Schulfach dazulernt: Vor allem Themen aufspüren, Mitarbeiter animieren, Sprachbewusstsein entwickeln, verlässlich arbeiten, Konflikte überwinden.“

Schon damals hat er recherchiert und Kritik geübt, was sich bei Schülerzeitung und Abizeitung fortsetzte. Das Publizistik-Studium war da nur eine logische Konsequenz: Roloff studierte in Berlin, München und Salzburg, wobei ihn vor allem die Jahre in Salzburg bei seinem Professor Günter Kieslich nachhaltig prägten. „Es war ein sehr kleines Institut und dementsprechend war das Verhältnis zwischen den Studierenden und Dozenten sehr familiär.“ Unter Kieslich wirkte Roloff an der ersten ausführlichen Studie über die Situation der Volontäre mit.

Früher war ein schneller Einstieg in den Journalismus noch möglich

Nach seiner Promotion 1972 mit der für den deutschsprachigen Raum ersten empirischen Studie zum Medizinjournalismus ging es für Roloff nach Aschaffenburg, als Volontär und Redakteur zum Main-Echo, bevor er in Bielefeld am Zentrum für Interdisziplinäre Forschung Mitglied der Studiengruppe Wissenschaft und Journalismus wurde.

Ein so schneller Einstieg in den Journalismus ist heute nicht mehr denkbar: „Ich hatte damals lediglich zwei Praktika. Ein solch leichter Start ist heute kaum mehr möglich“, so Roloff. Mit der nächsten Stelle kam Roloff nach Bonn, zum Bundespresseamt. Hier war vor allem Zeitunglesen angesagt – mehr denn das Schreiben. 13 Jahre lang bestand seine Aufgabe darin, um 5 Uhr morgens mit seinen Kollegen im Büro zu sein und die stapelweise Zeitungen nach für den Bundeskanzler relevanten Artikeln zu durchforsten: „Wir haben in den Zeitungen für Helmut Schmidt markiert, was für ihn wichtig sein könnte.“

Damals hatten die Zeitungen einen anderen Stellenwert, weil es weniger Konkurrenz gab. Um auf dem Laufenden zu sein, war es für den Kanzler unerlässlich, Zeitung zu lesen. Und der General-Anzeiger war wegen des späten Redaktionsschlusses sehr nützlich.“ Doch auch während dieser Zeit schrieb Roloff, vor allem für Fachzeitschriften. Als sein Fachgebiet hatte sich schnell der Wissenschaftsjournalismus herauskristallisiert, vor allem der Medizinjournalismus, worin ihn auch sein Elternhaus geprägt hatte. 1988 wechselte er vom Bundespresseamt zum Rheinischen Merkur, wo er das Wissenschaftsressort und die Leserbriefredaktion leitete.

Parallel zu der täglichen Arbeit in der Redaktion entstanden weitere Arbeiten über journalistische Darstellungsformen und zu medizinischen Themen, beispielsweise das Buch über alle 170 deutschen Museen für Medizin und Pharmazie sowie seine aktuelle Publikation zu deutschen Medizin-, Pflege- und Pharmaskandalen. Beide schrieb er mit Karin Henke-Wendt.

Auch im Ruhestand ist Roloff aktiv und am Puls der Zeit, auch im Blick auf die journalistische Ausbildung: „Ich sehe die Entwicklung optimistisch: Gab es zu meiner Zeit nur an drei, vier Universitäten die Möglichkeit, Publizistik zu studieren, so gibt es heute kaum eine Hochschule, an der das nicht möglich ist. Außerdem sind die Studiengänge viel spezialisierter als früher.“