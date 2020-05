Auf dem Hügel : Viele Fahrer missachten neue Tempo-30-Zone

Endenich Anfang März hat die Stadt in der Straße Auf dem Hügel in Endenich eine Tempo-30-Zone eingerichtet. Viele Verkehrsteilnehmer halten sich aber offenbar nicht daran. Schon mehr als 2609 Fahrer sind hier geblitzt worden.

Seit Anfang März gilt auf der Straße Auf dem Hügel in Endenich zwischen dem Hermann-Wandersleb-Ring und der Straße Am Probsthof Tempo 30. Mit der Maßnahme hat die Stadtverwaltung wie berichtet einen Beschluss des Hauptausschusses von Anfang Dezember umgesetzt. Mit der Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit soll der Umgebungslärm vor Ort verringert und somit die Lebensqualität der Anwohner verbessert werden. Die Maßnahme ist Teil des Lärmaktionsplanes, die Tempo-30-Zone hat für ein Jahr Bestand.

Die Stadt versucht, mit regelmäßigen Geschwindigkeitskontrollen in der Straße Auf dem Hügel die Einhaltung von Tempo 30 durchzusetzen. Dennoch halten sich einige Autofahrer nicht an die neue Geschwindigkeitsbeschränkung, viele sind noch zu schnell unterwegs.

Nach dem aktuellen Stand hat sich der GA erkundigt. Nach Auskunft des städtischen Presseamtes wurden im Zeitraum vom 1. März bis zum 6. Mai insgesamt 15 Geschwindigkeitskontrollen in der Straße Auf dem Hügel durchgeführt. „Dabei wurden 2609 Autofahrer geblitzt, weil sie schneller als erlaubt gefahren sind“, sagt Andrea Schulte vom Presseamt. Der schnellste Autofahrer wurde in der Tempo-30-Zone mit einer Geschwindigkeit von 80 Kilometer in der Stunde (km/h) gemessen – nach Abzug der Toleranz betrug die Geschwindigkeitsüberschreitung rund 47 km/h. „Dem Fahrer drohen nun ein einmonatiges Fahrverbot, 200 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg“, so Schulte.