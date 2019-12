Verwaltung legt Entwurf vor : Feuerwehrhaus wird Mensa der Laurentissschule

Lessenich Großzügige Erweiterung an der Laurentiusschule: Die Stadt hat jetzt eine Entwurfsplanung zum Umbau des benachbarten Feuerwehrhauses vorgelegt. Die Kosten liegen bei drei Millionen Euro.

Seit geraumer Zeit steht das Feuerwehrhaus in Lessenich leer. 2014 hatte sich die Freiwillige Feuerwehr mangels Mitgliedern aufgelöst. Es gab verschiedene Interessenten für eine Nutzung. Dann zogen vorübergehend Flüchtlinge ein. Zuletzt hatte der Ortsausschuss das Gebäude gemietet. Veranstaltungen konnten dort jedoch aus Brandschutzgründen nicht abgehalten werden. Blieb nur die Möglichkeit, die Räumlichkeiten als Lagerstätte zu nutzen.

Weil aber die bestehende Mensa der Laurentiusschule viel zu klein ist und die Kinder in Schichten essen müssen, wurde nicht zuletzt durch Druck der Eltern Anfang diesen Jahres ein rund 100 Quadratmeter großer Mensa-Container aufgestellt. Dadurch wurde auch das Problem der langen Warteliste auf einen OGS-Platz gelöst. Im Oktober 2018 hat die Bezirksvertretung Bonn den Umbau des Feuerwehrhauses zur Schaffung neuer OGS-Plätze beschlossen.

Das Projekt nimmt jetzt eine weitere Hürde. Die Verwaltung legt den politischen Gremien eine Entwurfsplanung und eine Kostenberechnung vor. Die erste Schätzung lag bei rund zwei Millionen Euro. Bei der weiteren Planung zeigte sich, dass zusätzliche Baumaßnahmen notwendig werden. Weitere 550000 Euro wurden hinzugerechnet, plus 36 000 Euro für die Einrichtung zwei neuer Klassenräume. Die aktuelle Kostenrechnung beläuft sich demnach auf 3,05 Millionen Euro. Vorsorglich mit eingerechnet sind ein Risikozuschlag von 15 Prozent und eine mögliche Kostensteigerung von jährlich vier Prozent.

Für das Geld wird nicht nur das ehemalige Feuerwehrhaus samt rückwärtiger Wagenhalle umgebaut. Außerdem ist ein zweigeschossiger Zwischentrakt zur Verbindung der beiden Bestandsgebäude geplant. Ein zusätzlich angesetzter, verglaster Flur soll die Mensa erschließen und Platz für die Essensausgabe bieten. Auch in der Schule sind Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen geplant. Hierzu zählen insbesondere der Umbau des bisherigen Lehrerzimmers und des Schulleiterbüros zu einem Funktionsraum. Das Sekretariat wird zum Möbelllager. Die Lehrer bekommen ein zusätzliches WC im Obergeschoss. Haustechnik und Elektrik werden modernisiert.

TV-Star bei Ministerium in Bonn

TV-Star bei Ministerium in Bonn : Tierschützer Ralf Seeger übergibt 95.000 Unterschriften

Nikolausmarkt in Bonn-Duisdorf wird gut angenommen

Markt vor Rochuskirche : Nikolausmarkt in Bonn-Duisdorf wird gut angenommen

Die äußere Gestaltung der Gebäudekörper soll sich am jeweiligen Bestand orientieren und am Ende mit Klinkern und Farben ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Die großen Öffnungen der Hallentore werden verglast – als Erinnerung an die einstige Funktion.