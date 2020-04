GA-Serie Verschwundene Wahrzeichen : Der Ippendorfer Wasserturm war das einstige Wahrzeichen

Ippendorf. In der neuen GA-Serie „Verschwundene Wahrzeichen“ geht es um Gebäude und Denkmäler, die die Orte im Bereich des heutigen Hardtbergs lange Zeit geprägt haben. In loser Reihenfolge stellt der GA sie vor.

Über die Verhandlungen war Zeit vergangen, aber schon aus hygienischen Gründen wurde der Bau einer Wasserleitung immer dringlicher. Ippendorf erhielt von der Königlichen Regierung 6000 Mark als Beihilfe. Das Projekt wurde ausgeschrieben – und es wurde teuer. Die Oberkasseler Firma Hüser & Co baute die Quellfassung für rund 6700 Mark. Der Sammelbehälter sollte rund 7300 Mark kosten. Den Zuschlag für das Pumpenhaus in der Kümpelsgasse erhielt die Ippendorfer Firma Carl Radermacher für rund 1600 Mark. Wie der Heimatforscher feststellt, wäre ein Lengsdorfer Anbieter eigentlich um 60 Mark günstiger gewesen. Um den Bau des Wasserturms – auf dem heutigen Bernhard-Berzheim-Platz – bewarben sich sogar fünf Unternehmen. Carl Radermacher erhielt zum Preis von rund 5700 Mark den Zuschlag. Eine Kölner Firma verlegte die Rohre; Kostenpunkt: rund 4600 Mark. Armaturen und Wasserbehälter kosteten 6440 Mark. Das Rheinische Wasserwerk in Köln hatte die Bauaufsicht und kassierte dafür 2500 Mark. Unterm Strich schlug die neue Wasserleitung mit 59 000 Mark zu Buche.

Aber am 15. August 1908 hieß es dann: Wasser marsch. Frisches Quellwasser lief, in den Wasserturm hochgepumpt, durch eigenes Gefälle in die Rohre. Die chemische Untersuchung ermittelte einwandfreies Wasser; für eine bakteriologische war kein Geld mehr übrig. Immerhin war es so gut, dass die Poppelsdorfer Actien-Brauerei eine Leitung von Ippendorf zur Fabrik legte und ihr Bier mit Ippendorfer Wasser braute. Der jährliche Wassertarif wurde für jeden Haushalt plus Stückzahl an Vieh pauschal berechnet. Daneben gab es das Angebot, einen Zähler einbauen zu lassen. In dem Fall wurde der Kubikmeterpreis mit 20 Pfennig berechnet. Das Wasser an den gemeindlichen Pumpstationen war weiterhin kostenlos. „Die Leute waren arm“, berichtet der Heimatforscher. Viele verzichteten zunächst auf einen Hausanschluss. Aber „die meisten waren froh, endlich eine Wasserleitung im Haus zu haben und von der lästigen Lauferei zum Brunnen befreit zu sein.“ Damit fand allerdings auch der Dorftratsch am Brunnen ein Ende.