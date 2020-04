Straße „Auf dem Kirchbüchel“ gesperrt : Verbindung in Hardtberg bleibt bis Mitte April dicht

Lengsdorf/Duisdorf Noch bis voraussichtlich Mitte April bleibt die Straße Auf dem Kirchbüchel gesperrt. Der Grund sind Kanalbau- und Netzarbeiten im Neubaugebiet Pandion Ville.

Allerdings bauen weder Stadt noch Stadtwerke in diesem Bereich. Vielmehr ist dort die Pandion AG die Bauherrin. Der Kölner Investor errichtet auf dem Gelände zwischen Julius-Leber-Straße und in Sichtweite der A 565 auf dem Gelände der ehemaligen Gallwitzkaserne ein Neubauprojekt (der GA berichtete), das nun an das bestehende Kanalnetz angeschlossen wird.

Dort, wo derzeit ein neues Wohngebiet entsteht, wurde 1936 die Gallwitz-Kaserne als Artilleriekaserne gebaut. Am 1. Oktober 1938 zog die Erste Abteilung des Artillerieregiments 62 mit 564 Soldaten und 400 Pferden ein. Die nach General Max von Gallwitz (1852 bis 1937) benannte Kaserne war nach dem Zweiten Weltkrieg Sitz des Bundeswirtschaftsministeriums. In den 1950er Jahren zog das Grenzschutzkommando West (heute Bundespolizei) in den östlichen Teil der Kaserne an der Villemombler Straße ein. Seit 2004 stand das Gelände leer, 2016 wurde es von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), dem Liegenschaftsverwalter des Bundes, an die Pandion AG verkauft. Ab April 2017 fand der komplette Abbruch statt.

Parallel: Netzarbeiten der Stadtwerke

Das rund 12 800 Quadratmeter große Grundstück für den geförderten Wohnungsbau hat das Unternehmen Sahle Wohnen aus Greven übernommen. Der Kaufvertrag wurde am 26. September 2019 geschlossen. Sahle Wohnen ist in Bonn kein unbekanntes Unternehmen und schon seit vielen Jahren auf dem hiesigen Wohnungsmarkt präsent. Größere Wohnanlagen befinden sich in Bonn-Nord rund um die Königsberger Straße (268 Wohnungen) sowie an der Landsberger Straße in Tannenbusch (110 Wohnungen), am Sachsenweg im Zentrum (155 Wohnungen) und an der Thuarstraße in Bonn-Nord (216 Wohnungen und 13 Reihenhäuser).