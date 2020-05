Neubau mit Tiefgarage : Uni-Gästehaus in Ippendorf soll abgerissen werden

Ippendorf Nach sechs Jahren Leerstand soll das ehemalige Gästehaus der Universität Bonn in Ippendorf abgerissen werden und ein Neubau mit Tiefgarage entstehen.

Seit 2014 steht das ehemalige Gästehaus der Universität Bonn Am Engelspfad in Ippendorf leer. Seitdem nagt der Zahn der Zeit an dem Gebäude, was für Anwohner und Passanten auch deutlich sichtbar ist. Die Immobilie verfällt, von Unbekannten wurde sie mit Graffiti beschmiert – das Haus ist abrissreif.