Unfall in Bonn-Duisdorf : Autofahrerin verletzt Radfahrer und fährt davon

Bonn Eine Autofahrerin soll am Samstag einen Radfahrer in Bonn-Duisdorf angefahren, sich dann aber nicht um den verletzten Mann gekümmert haben. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Der Mann war am Samstag gegen 13.10 Uhr auf der Ludwig-Richter-Straße vom Schiffelingsweg aus in Richtung Rochusstraße unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach fuhr ihn ein schwarzer Kleinwagen von hinten an, woraufhin er stürzte und verletzt wurde. Der Radfahrer erlitt diverse Prellungen und Schürfwunden. Die Fahrerin des Autos mit Kennzeichen vermutlich aus dem Rhein-Sieg-Kreis soll dann aber in Richtung Rochusstraße weitergefahren sein, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Frau soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein und lange schwarze Haare gehabt haben.