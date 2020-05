Unfall in Bonn-Lensgdorf : Autofahrer übersieht Motorradfahrer beim Wenden

In Lengsdorf kam es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall. (Symbolbild) Foto: Axel Vogel/Holger Hollemann/Archiv

Bonn An einer Bushaltestelle in Bonn-Lengsdorf wollte am Sonntagnachmittag ein Autofahrer wenden. Dabei achtete er jedoch nicht auf einen Motorradfahrer, woraufhin es zu einem schweren Unfall kam.



Ein 59-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Bonn-Lengsdorf schwer verletzt worden, weil ein Autofahrer beim Wenden unaufmerksam war. Gegen 16.15 Uhr war der 59-Jährige nach Angaben der Polizei auf der Provinzialstraße in Richtung Villemombler unterwegs, als der Fahrer eines Autos an einer Bushaltestelle zum Wenden ansetzte.

Der 76-jährige Mann zog nach links, um in Richtung Konrad-Adenauer-Damm zurückzufahren, achtete aber nicht auf den nachfolgenden Kradfahrer. Dieser habe Zeugen zufolge noch versucht, nach links auszuweichen, prallte jedoch gegen die linke Seite des Autos.