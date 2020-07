Frühschwimmer enttäuscht : Technische Probleme: Hardtbergbad „bis auf Weiteres“ geschlossen

Hardtberg Wer den heutigen Samstag eigentlich im Hardtbergbad verbringen wollte, muss sich eine Alternative suchen: Das Schwimmbad musste aus technischen Gründen geschlossen werden.

Vor verschlossenen Türen standen am Morgen mehrere Bonner, die eigentlich ins Hardtbergbad wollten. Aus technischen Gründen musste das Schwimmbad am Samstag geschlossen bleiben. Was genau das Problem ist, konnten die Mitarbeiter vor Ort nicht sagen. Auch nicht, wann das Bad wieder öffnen werde.