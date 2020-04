Ordnungsamt kontrolliert auch in der Coronakrise : Stadt rechtfertigt Radarfallen

Bonn Die Stadt Bonn kontrolliert auch in Corona-Zeiten die Geschwindigkeiten auf der Straße - und das aus gutem Grund.

Dass die Stadt Bonn und die Polizei auf den Straßen in der Bundesstadt die Geschwindigkeit der Auto-, Lastwagen- und Motorradfahrer überprüft, ist nichts Besonderes. Allerdings fragt ein GA-Leser nun, ob diese Maßnahmen auch in Zeiten von Corona sinnvoll sind. „Ich war sehr überrascht, dass ich heute auf der Ladestraße in Duisdorf hinter Hellweg eine mobile Radarmessstation entdeckte. Offensichtlich hat die Stadt Bonn auch in diesen Zeiten genug Personal, um Radarmessungen durchzuführen statt Verstöße gegen Coronaauflagen zu kontrollieren“, schrieb der Leser an die Redaktion.