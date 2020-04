Ortstafeln mit fehlerhaftem Inhalt : Stadt Bonn muss Schilder austauschen

Falsches Schild am Ortseingang von Röttgen. Foto: privat

Die Verwaltung muss Ortstafeln mit fehlerhaftem Inhalt „umgehend“ entfernen. Das hat der Planungs- und Verkehrsausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Auch sollen in der Stadt bis auf Weiteres keine neuen Ortstafeln aufgestellt werden, in denen auf die Stadtbezirksgrenzen hingewiesen wird. Wo derlei Schilder aufgestellt werden, soll künftig zunächst die Politik klären.