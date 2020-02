Fördermittel für Laufbahn : Heftige Debatte um Sportplatz in Bonn-Röttgen

Röttgen. Im Schulausschuss ist eine heftige Debatte über den Sportplatz in Bonn-Röttgen entbrannt. Es geht um die Fördermittel für eine neue Laufbahn.

Dafür stimmten die CDU und FDP. Die anderen Parteien enthielten sich. Der Antrag geht nun in den Sportausschuss und dann zur Entscheidung in die Bezirksvertretung Bonn. Die Idee ist es, der Sportstätte zu einer Rundlaufbahn zu verhelfen. Bereits seit 2017 gibt es einen modernen Kunstrasenplatz, ein vom Verein SV Rot-Weiß Röttgen finanzierten Kunstrasen-Kleinspielfeld, ein Basketballspielfeld und eine neuen Sprunggrube.

Die dort ansässigen Schulen – die KGS Schlossbachschule und das Carl-von-Ossietzky-Gymnasium – hätten erheblichen Bedarf an einer Leichtathletiklaufbahn angemeldet, teilte die Verwaltung mit. Diese befürworte den Umbau aus sportfachlicher und schulsportlicher Sicht. Anja Lamotte (Bündnis 90/Die Grünen) hinterfragte allerdings den Plan. Andere Stadtteile hätten in der Verbesserung ihrer Sportstätten einen weit höheren Bedarf. Sie verstehe nicht, warum Röttgen – bei einer Förderzusage – aus Sicht des Landes NRW als ländlicher Raum gelten könnte, andere, bedürftigere Ortsteile in der Nachbarschaft dagegen nicht. Deshalb enthielten sich die Grünen bei der Abstimmung, dem schloss ich sich auch Gieslind Grenz (SPD) an. Der Zustand von Sportstätten und damit die Möglichkeiten für Schul- und Breitensport seien in anderen Ortsteilen weitaus schlechter als in Röttgen. „Wir sind aber der Verwaltung für ihre Kreativität dankbar, Fördertöpfe abzuschöpfen, wenn es geht“, sagte Grenz.