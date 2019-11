Buddha-Bar auf dem Brüser Berg : Unbekannte brechen in Bonner Shisha-Bar ein

Unbekannte brechen in Bonner Shisha-Bar ein

Bonn Unbekannte sind in der Fußgängerzone auf dem Brüser Berg in eine Shisha-Bar und ein Ladenlokal eingebrochen. Die Täter erbeuteten Bargeld, Lebensmittel und ein Laptop.

In der Nacht zu Montag zwischen 2 Uhr und 14.40 Uhr hebelten Einbrecher ein Fenster zu einer Gaststätte auf der Von-Guericke-Allee auf und gelangten so in die Räume. Hier entwendeten sie unter anderem Bargeld, Spirituosen, ein Mobiltelefon und einen Laptop. Nach Informationen des General-Anzeigers handelt es sich um die Buddha-Bar, eine Shisha-Bar, die erst kürzlich eröffnete.