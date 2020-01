Renovierung des Röttgener Wahrzeichens : Sanierung der Venantiuskapelle geht voran

Das neue Dach ist fertig. In diesem Jahr stehen die Innenarbeiten an: Beleuchtung, Heizung und Anstrich müssen erneuert werden. Foto: Sophia Rogalla

Röttgen Die Sanierung der Venantiuskapelle geht voran. Die Kirchengemeinde hat bereits 190 000 Euro für die Arbeiten gesammelt. Das Dach ist bereits fertig, jetzt folgen die Innenarbeiten.

Die Sanierungsarbeiten der Venantiuskapelle gehen voran. Der erforderliche Eigenanteil der Kosten, den die Gemeinde selbst tragen muss, ist bereits erreicht, doch die Gemeinde sammelt weiter. Am Samstagnachmittag fand in der Kirche Christi Auferstehung ein Benefizkonzert zugunsten der Kapelle statt. Denn: Es sollen auch die wertvolle Sonreck-Orgel und der Hochaltar restauriert werden.

In diesem Jahr stehen nun die Innenarbeiten an: Die Beleuchtung, die Heizung und der Anstrich müssen erneuert werden. 2021 sollen die Restaurierung der wertvollen Sonreck-Orgel und des Hochaltars erfolgen. Die Genehmigung für die Restaurierung durch das Generalvikariat stünde jedoch noch aus, sagt Christoph Uhe, Mitglied des Kirchenvorstands und Bauausschusses.

Zusammengekommen seien die Spenden unter anderem durch Benefizkonzerte. Am Samstagnachmittag spielte das Gitarren-Duo „With Four Hands“ vor rund 100 Gästen in der Kirche Christi Auferstehung. Als weitere Fundraising-Aktion wurden alte Schieferplatten gegen eine Spende von 100 Euro abgegeben. Circa 70 Schieferplatten seien bereits vergeben worden, so Jansen. Ende letzten Jahres startete eine zweite Aktion: Orgelpfeifen der alten Klais-Orgel, die nach der Restaurierung der Sonreck-Orgel in der Venantiuskapelle nicht mehr gebraucht werden, könnten ebenfalls gegen eine Spende erworben werden.