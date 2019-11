Auswärtiges Amt sucht Gespräch : Rat debattiert über Afghanisches Konsulat in Ückesdorf

Dringlichkeitsantrag

Die Bonner Bezirksvertretung hat in jüngster Sitzung einen Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion beschlossen. Die Verwaltung wird den kommunalen Abfallbetrieb Bonnorange bitten, einen großen Abfallbehälter an geeigneter Stelle aufzubauen, um das Müllproblem in den Begriff zu bekommen. Einige Zusatzmülltonnen wurden bereits installiert. Der Liebfrauenweg, an dem das Konsulat liegt, soll in eine Einbahnstraße umgewandelt werden, die Kurve an der Ecke Liebfrauenweg/Hubertusstraße derart abmarkiert und mit Stangen versehen werden, dass Autos dort nicht mehr abgestellt werden können. Um diesen Eingriff zu flankieren, ist das Ordnungsamt aufgerufen, Falschparker rund um das Konsulat stärker zu kontrollieren. Zudem hat die Verwaltung herauszufinden, ob das afghanische Konsulat einen Umzug in Betracht zieht und der Stadt ein Grundstück bekannt ist, das sich als Alternative eignet. ⇥kph