Brennender Pkw an Julius-Leber-Straße : Polizei geht nach Feuer in Duisdorf von Brandstiftung aus

In Duisdorf hat am Sonntagabend ein Auto gebrannt. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn In Bonn-Duisdorf hat es am Sonntagabend einen Fahrzeugbrand gegeben. Weil das Feuer schnell entdeckt wurde, ging der Brand glimpflich aus. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelte.

Zu einem brennenden Fahrzeug in Duisdorf ist die Bonner Feuerwehr am Sonntagabend geeilt. Der Brand wurde gegen 22.30 Uhr an der Julius-Leber-Straße gemeldet. Der betroffene Pkw war in einer Parkbucht abgestellt.