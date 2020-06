Sanierung bis Juli : Neues Feuerwehrhaus in Röttgen fast fertiggestellt

So gut wie fertig: Das neue Feuerwehrhaus an der Witterschlicker Allee in Röttgen. Foto: Benjamin Westhoff

Röttgen Das neue Feuerwehrhaus in Röttgen ist fast fertig: Der Abschluss der Sanierung soll im Juli sein. Insgesamt hat die Stadt hier 810 000 Euro investiert.

Geschickt platzieren die Handwerker die schweren Steine in den weichen Untergrund, ein paar kräftige Schläge und schon geht es an die nächste Reihe: Mit dem Pflastern der Außenanlage sind die letzten Arbeiten am Haus der Röttgener Feuerwehr an der Witterschlicker Allee erledigt. „Die Umbau- und Sanierungsarbeiten liefen wie geplant“, sagt Feuerwehrsprecher Frank Frenser im GA-Gespräch. „Mitte Juli wird alles fertig sein.“ Rund 810 000 Euro hat die Stadt dann in einen Neubau sowie die Modernisierung der Anlage investiert.