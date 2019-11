Hermann-Wandersleb-Ring : Neuer Streit um Sonderspuren in Bonn-Duisdorf

Duisdorf Hardberger CDU lehnt Änderungen am Hermann-Wandersleb-Ring ab bis die Westbahn geplant ist. Grüne und SPD befürworten Testphase.

Ein Bürgerantrag hat die Diskussion ins Rollen gebracht. Danach soll auf dem Hermann-Wandersleb-Ring/Endenicher Straße - beide gelten als hoch belastete Strecken - jeweils eine Fahrbahn zur Umweltspur umgewandelt werden. Ziel ist, dass Busse und Radfahrer ungehindert fahren können. In der Diskussion hat sich eine Testphase für Umweltspuren herauskristallisiert. Wegen der vierspurigen Anlage wäre eine andere Aufteilung mit Sonderstreifen im Prinzip möglich. Allerdings geht die Verwaltung davon aus, dass dann bis zu 20 Prozent des heutigen Verkehrs Schleichwege nehmen würden. „Grundsätzlich wäre die Kapazitätsbeschränkung machbar“, so die Verwaltung. Die Kreuzungen, etwa am Hügel, dürften jedoch in ihrer Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt werden.